Gute Morgen Ilm-Kreis: Aktionstage nicht zu ernst nehmen

Jeder freut sich, wenn es eine verkürzte Woche durch einen Feiertag gibt. Aber es gibt ja nicht nur Feiertage, sondern auch sogenannte Aktionstage. Dies sind zum Glück keine gesetzlichen Feiertage. Bei den über 300 Aktionstagen im Jahr geht es darum, Aufmerksamkeit für verschiedene Themen zu erhalten. Hier ein paar für mich lustige Tage. Der 4. Februar war der „Danke-einem-Briefträger-Tag“. Noch schöner finde ich den 28. Februar, denn da gab es den „Schlaf-in-der-Öffentlichkeit-Tag“. Am 22. März wurde der „Tag des Faulenzens“, am 7. April „Tag der Kissenschlacht“ und der 8. Mai der „Ohne-Socken-Tag“ begangen. Den 18. Juni den „Geh-Angeln-Tag“ habe ich wegen der Corona-Krise gestrichen. Wenn wir am 7. Juli ins Bad dürfen, sollten wir „den Tag des Freibades“ feiern. Meine Kollegin wird sich über den 8. August den „Weltkatzentag“ freuen und ich über den 22. August den „Tag der Fische“. Am 9. September sollt man den „Tag des Wiener Schnitzels“ oder der 18. September den „Tag des Cheeseburgers“ begehen. Den „Ohne-Bart-Tag“ am 18. Oktober werde ich ignorieren und lieber am 3. November den „Weltmännertag“ feiern. Für die Kleinen habe ich auch noch etwas gefunden: Der 9. Dezember ist der „Kinder-Fernsehtag“. Und dann kommt das Weihnachtsfest, das ist dann wieder ein Feiertag für alle.