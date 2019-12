Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Alles für den Hausgebrauch

Erinnern Sie sich noch an das Schulfach Handarbeit? Damals wurde uns der Umgang mit Nadeln aller Art beigebracht. Heraus kamen, so ehrlich bin ich, schreckliche Geschenke. Selbst Gesticktes, das weit entfernt war von Kunst. Gehäkelte Topflappen mit Löchern, so groß, dass jeglicher Arbeitsschutz passé war. Und ich strickte einen Pullover, der mir lange als Nachthemd diente. Denn um ihn in der Öffentlichkeit zu tragen, war er deutlich zu hässlich.

Eine, die damals von mir beschenkt wurde, war meine Tante. Sie grinste über meine Machwerke. Vielleicht ahnte sie, dass sie sich irgendwann einmal revanchieren würde. Mittlerweile ist sie 87 Jahre alt. Da ist man nicht mehr ganz so oft unterwegs. Und stundenlang daheim zu sitzen ist ein wenig langweilig. Also entdeckte sie die Handarbeiten wieder für sich. Kaum bekam sie Wolle in die Hand, ging sie in die Serienproduktion von Topflappen über. Sie sind riesig und in schrillen Farben. Aber eng gehäkelt, so dass es keine verbrannten Fingerspitzen gibt. Und meine Tante grinst immer noch wie damals, wenn sie mir Woche für Woche neue Topflappen schenkt. Nun bin ich es, die die Präsente lächelnd und stumm entgegen nimmt. Aber ach, irgendwie ist das ja süß: Selbstgemachtes für den Hausgebrauch.