Hallo alter Opa“, grüßte mich neulich ein mir unbekannter Knirps. Ich war so platt, dass mir nichts mehr einfiel. Dem voraus gegangen war ein „Hallo“ von mir, so wie ich es immer tue. Egal, ob im heimischen Dorf oder auf dem Weg in der Gartenanlage, ein Gruß auch an Unbekannte gehört dazu. Das war schon früher so im Neubaublock, man kannte auch nicht alle, grüßte sich aber.

Was den Knirps bewog, mich bei den Senioren einzuordnen, das weiß ich nicht. War es Überschwang oder hatte er Recht? Ich grübelte und überlegte. Wenn ich theoretisch Kinder mit 20 Jahren gehabt hätte und sie es ebenso getan hätten, wäre ich jetzt tatsächlich Opa. Dass die Kommunikation zwischen den Generationen mitunter schwierig ist, fiel mir bereits an anderen Stellen auf. So glaube ich, dass das, was die junge Generation ausspricht, wir uns früher oft nur getraut haben, zu denken. Höflich ausgedrückt, meine ich, die Generation ist gesprächiger und offener. Es gibt aber auch Ausdrücke, mit denen komme ich gar nicht klar. Wenn zum Beispiel der 15-Jährige Nachwuchs seine Mutter mit „Ey Alter“ anredet. Diese Anrede wird auch für gleichaltrige Freunde oder Freundinnen verwendet. Ich jedenfalls antworte dann „Ich bin nicht dein Alter“. Oder vielleicht doch?