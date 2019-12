Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Die Lust am Einpacken

Viele Menschen genießen zwischen Weihnachten und Silvester die Brückentage und machen es sich in der Wohnstube gemütlich. Nicht so die Männer von der Müllabfuhr. Sie müssen die freien Feiertage aufholen und fahren Sonderschichten, zumal die Tonnen in vielen Straßen überquellen. Geschenkverpackungen, Mandarinenkisten, Spekulatiustüten – da fällt einiges an. Und ganz besonders viel Geschenkpapier, das, so haben wir inzwischen gelernt, nicht in die Altpapiertonne gehört, wenn es beschichtet ist.

Also ab in den Müll? Normalerweise ja. Meine Alternative sind hübsche Papiertaschen, die ich von der Familie stets dankend zurück bekomme und die seit Jahren im Einsatz sind. Meine Kinder haben aber weiter Lust am Einpacken. Sie griffen sich ein paar ausgelesene Thüringer Allgemeine und wickelten mit viel Geduld ihre Geschenke ein. Unter unserem Weihnachtsbaum lag so ein besonderer Zeitungsstapel. Als jemand, der das bedruckte Papier zuvor mit beschrieben hat, fand ich das ganz witzig. Nach dem Auswickeln kamen neue Untersetzer, ein Buch, ein Kalender und andere Kleinigkeiten zum Vorschein. Am Ende war der Haufen Papier wieder üppig – aber in der Tonne mit dem blauen Deckel dafür ausreichend Platz.