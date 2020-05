Guten Morgen: Die netten Damen vom Amt

Nach über zehn Jahren musste der fahrbare Familienuntersatz durch ein neues Fahrzeug getauscht werden. Das geht ja heute ziemlich schnell, überall werden ja Fahrzeuge angeboten. Wenn ich da zurückdenke an 1985, da war das komplizierter. Nun sollte das Fahrzeug noch zugelassen werden und das in Zeiten der Corona-Krise. In anderen Bundesländern war und ist das wahrscheinlich immer noch nicht ganz einfach. Im Ilm-Kreis war ich erstaunt wie einfach das für mich ging, denn ich hatte ja kein Zeitdruck, so mal ja mein Urlaub im Ausland ins Wasser gefallen ist. An der Tür zur Zulassungsstelle stand ein Mann und hat immer nur fünf Personen in den Wartebereich gelassen. Dann schnell die entsprechenden Unterlagen ausfüllen und schon durfte ich alles zusammen abgeben. Auch mein Wunschkennzeichen hat jetzt ARN auf dem Nummernschild stehen. „Wir rufen Sie an, wenn alles fertig ist“, bekam ich zur Antwort. Und schon am nächsten Tag rief mich eine nette Dame an und wir sprachen kleine Details ab. Am Folgetag hatte ich meine Zulassung in der Hand und war glücklich darüber nicht für mehrere Stunden in der Zulassungsstelle sitzen zu müssen. Leider sehen dies andere zukünftige Autobesitzer nicht immer so. Sie wollen am liebsten sofort alles wieder mitnehmen. In Sachen Corona kann man und sollte man diese kleinen Einschränkungen in Kauf nehmen.