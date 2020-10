Guten Morgen, Ilm-Kreis: Die goldene Regel

Die Blätter färben sich und die Temperaturen sinken stetig – der Herbst ist endgültig angekommen. Beim Blick auf das Datum läuten sicher bei einigen die Alarmglocken. Denn wir schreiben bereits den 10. Oktober. Sie runzeln gerade die Stirn? Dann gehören Sie vermutlich wie ich zu denen, bei denen an der Stelle kein Groschen fällt. Aber glücklicherweise gibt es die vorbildlichen und fürsorglichen Lieben an unserer Seite, die darauf hinweisen, dass nicht nur Herbst ist, sondern der Winter auch vor der Tür steht. Und dann dämmert es: die goldene O-bis-O-Regel, Oktober/Ostern, Ostern/Oktober. Der Reifenwechsel des Autos steht an. Schon vor geraumer Zeit erinnerte mich mein Papa an genau diese Faustregel, mit dem Hinweis, mich doch rechtzeitig zu kümmern.

Und das geht in diesem Jahr besser und schneller als gedacht. Denn sonst gehöre ich eher zu den Kandidaten, die das auf den letzten Drücker machen, sprich, wenn Frost schon angekündigt wird. Nun, dank Papa, gehöre ich auch zu den sehr vorbildlichen Autofahrern. Und wenn mein „Mogli“ neue Reifen, sprich Winterschuhe bekommt, muss ich natürlich auch nach welchen schauen. Na liebe Leserinnen, ist das nicht ein Ansporn, Reifen wechseln zu fahren?