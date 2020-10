Handwerker der verschiedensten Gewerke gaben sich bei mir in den vergangenen Tagen die Klinke in die Hand. Das war nicht immer angenehm. Etwa, wenn ich im Urlaub schon weit vor dem Sonnenaufgang aufstehen musste, um den Zugang zur Baustelle zu gewähren. Oder wenn es tagelang kalt war, weil die Heizung ausgetauscht wurde.

Aber Handwerker sollte man in Ehren halten. Nicht nur, dass sie rar sind. Für einen Kaffee oder ein Stück Kuchen erledigen sie manchmal auch Dinge, die eigentlich nicht beauftragt wurden.

So fragte einer der dienstbaren Geister, ob er meine Toilette benutzen dürfte. Freilich durfte er. Ich wunderte mich allerdings, als es dann ein wenig laut wurde. Es pochte und hämmerte.

Und kurze Zeit später erklärte mir der lachende Handwerker, dass er es gar nicht leiden könne, wenn Türen klemmen.

Nun – mir fiel das gar nicht mehr auf. Die Badtür ging schon seit vielen Jahren schwer. Nun gleitet sie allerdings geräuschlos ins Schloss, dank des kurzen Abstechers des Handwerkers. Auf der Rechnung tauchte diese Dienstleistung übrigens nicht auf.

Daher sei an dieser Stelle herzlich danke gesagt. Für alles, was vereinbart wurde. Und für das, was so ganz nebenher passiert und mir wirklich Freude macht.