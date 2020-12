Guten Morgen, Ilm-Kreis: Kneipenquiz ohne Kneipe

Früher war mehr Lametta und Tannenbaum. Der fiel diesmal bei Erna und Heinz ganz aus. Da gibt es keinen Streit ob seiner Pracht und Herrlichkeit und kein Gezeter über das schmückende Beiwerk. Weihnachtsfrieden all überall. Sowieso waren wir ja am heiligen Abend ins Spielen vertieft, und da ist nicht mehr die Rede vom schnöden Mensch-ärger-dich Nicht. Jetzt heißt es Einigkeit macht stark und der Star ist die Mannschaft. Selbst bei einem Kneipenquiz, allerdings wegen der Umstände nicht in der Kneipe. Erna und Heinz spielten mit meinem Bruder, Schwägerin und Nichte (erlaubterweise) zusammen gegen eine Armada an Papp-Bierflaschen, die je nach unserem Wissensstand auf der sehr realistisch anmutenden Kneipentischunterlage als Spielfeld in Richtung Ziel vorrücken dürfen. Keiner muss sich ob seiner Nichtwissenheit schämen, im Kollektiv findet sich immer ein Schlauer. Und wenn nicht, dann sind wir eben alle blöde gewesen. Das hilft aber alles nichts, wenn es dann am ersten Feiertag zum Pfunde purzeln an die Spielkonsole der Kinder geht. Einen Ring auf Kommando vom Bildschirm zusammen und auseinander drücken, bis das Kaninchen in der Küche gar ist, erforderte den ganzen Onkel. Auch wenn der abgeschlagen und abgekämpft hernieder sank. Das nächste Mal ist Erna dran, oder aber wir würfeln mal wieder, dass sich der Mensch nicht ärgert.