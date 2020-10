Noch geht es mit den Temperaturen, um zum Beispiel das Mittag oder das Abendessen auf der überdachten Terrasse sich schmecken zu lassen. Gestört wird man nur durch einige Wespen die immer noch auf Futtersuche sind. Aber es gibt noch andere Gäste, die zu uns zum Essen kommen.

Da sprang kürzlich ein riesiges grünes Heupferd auf den Tisch. Da war das Geschrei groß. Zwei Familienmitglieder verließen fluchtartig den Tisch. Ich blieb ruhig, holte erst einmal meinen Fotoapparat und lichtete das wunderschöne Tier ab. Und dann sprang es auch schon davon.

Einige Tage war eine Brieftaube bei uns zu Besuch und wurde natürlich vom Kind mit Körnern gefüttert und mit Wasser versorgt. Eigentlich wollte ich die Mitarbeiter vom Tierheim anrufen, aber dann waren wir uns alle einig, wenn die Taube sich gestärkt hat, wird sie ihre Reise fortsetzen. So war es dann auch.

Etwas anders sah es mit einer kleinen Maus aus. Sie rannte an der Hauswand entlang und alle fanden sie sehr süß. Aber bloß nicht wieder in die Wohnung dachte ich mir. Ich suchte zwei Lebendfallen und bestückte sie mit etwas Speck. Die Rechnung ging auf. Mit Speck fängt man eben auch Mäuse. Es dauerte nur eine Stunde und schon saß der kleine Nager in der Falle. Während andere darüber nachdenken wie man der Mäuseplage Herr wird, brachte ich sie auf ein Feld und ließ sie frei.