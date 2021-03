Guten Morgen, Ilm-Kreis: Natur versus Konsole

Was für ein Frühlingsanfang: Sonne, Regen und Schnee. So habe ich mir den Start in die Jahreszeit, in der die Natur zum Leben erwacht, nicht vorgestellt. Ich hoffte auf Sonnenschein, Temperaturen im zweistelligen Bereich und ein Flanieren am See. Nun gut – dem wetterbedingten Schicksal gebeugt, stand das Aufräumen des Kellers an. Eine Arbeit, die nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem kleine Schätze ausgegraben werden – in dem Fall einer der ersten Gameboys, die es in den 1990-er Jahren gab. Sie wissen schon, diese kleinen Konsolen für die Hosentasche. Obwohl ich ein 90-er-Kind bin, hatte ich nie so eine kleine Konsole zum Spielen. Nicht, dass meine Eltern sie mir nicht gekauft hätten. Ich hätte keine Geduld, mich ruhig hinzusetzen und stundenlang zu spielen. Entsprechend groß war also nun die Faszination, als der Gameboy auf dem Tisch lag. Im Handumdrehen bekam das kleine Gerät Batterien, Spiel hinein und los. Und schon nach wenigen Minuten spürte ich das Kind in mir. Nein, nein, mir brachte das nicht die gewünschte Freude, mir mangelte es wieder an Geduld. Und so blickte ich sehnsüchtig hinaus und hoffte auf schnelle Wetterbesserung. Natur gibt mir eben doch mehr als eine kleine Konsole.