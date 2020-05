Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Ilm-Kreis: Sie sprießen und sprießen

Wollt ihr ein paar Tomatenpflanzen?“ Mit bittendem Blick stand dieser Tage die Nachbarin vor unserer Tür. Sie hatte im zeitigen Frühjahr Samen gekauft und daraus prächtige, robuste Pflanzen gezogen. So viele, dass sie befürchtet, im Sommer eine Tomatenschwemme zu erleben.

Erlösen konnte ich sie leider nicht. Denn ich hatte vor einigen Wochen dieselbe Idee. „Die werden eh nix“, dachte ich mir noch, als ich die Samen in die Anzuchterde drückte. Ich sollte mich täuschen. Sie schossen förmlich ins Kraut – zumal eine meiner Katzen Spaß daran hatte, die Pflänzchen auch noch zu düngen.

Nun sind die Eisheiligen endlich vorbei. Tomaten in der Wohnung vorzuziehen ist nämlich auch aus anderem Grund keine gute Idee. Schnell brauchen sie größere Töpfe. Mit dem Effekt, dass man irgendwann im eigenen Flur nicht mehr fußen kann.

Also zogen die Pflanzen am Wochenende in den Garten um.

Nun bin ich gespannt, wie sich Sonne, Wind und noch mehr Katzen auf das Wachstum auswirken. Aber ich teile die Sorgen der Nachbarin: Wenn alle Pflanzen was werden, wird es ein Tomatensommer, gefolgt von einem Ketchupwinter.

„Falls du in Not gerätst: Ich habe Rezepte für dich“, versprach die Nachbarin, dass wir das schon hinkriegen.