Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Ilm-Kreis:Spiel und Spaß im Freien

Es zuckt in den Waden und die Füße kribbeln. Die Schuhe sind geputzt, der Rucksack steht bereit. Der Berg ruft wieder, wie es sprichwörtlich so schön heißt. Verträumt und in Erinnerungen schwelgend blättere ich durch das digitale Fotoalbum.

Und sofort sind die besonderen Momente auf dem 2000 Meter hohen Berg wieder da: Herzklopfen, Bauchkribbeln und Adrenalin pur.

Ein tiefer Seufzer beendet das Treiben.

Denn noch ist es nicht so weit. Aber bis ich endlich wieder die Schuhe schnüren kann, bleibe ich nicht ruhig zu Hause sitzen. Ganz im Gegenteil. Ich brauche viel Bewegung und Sport. Einziges Problem: Das Homeoffice erschwert diesen Drang erheblich.

Glücklicherweise ist der Spross auch so bewegungsfreudig und möchte einmal täglich raus zum Spielen und Toben. Großherzig biete ich mich als Spielkamerad an, und gemeinsam machen wir Hof und Garten unsicher – vom Fußballspielen, Tricks üben über Trainings- und Laufeinheiten bis hin zum Turnen ist alles dabei.

Und am Wochenende sind Wanderungen rund um den Thüringer Wald ganz beliebte Ausflugsziele. Nicht nur, dass wir sportlich voll auf unsere Kosten kommen, nebenbei ist es noch die perfekte Vorbereitung für die ganz großen Touren in den Alpen.