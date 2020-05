Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Ilm-Kreis:Stoßgebet nur teilweise erhört

Mein Stoßgebet der letzten Tage ging so: „Herr im Himmel, lasse es regnen! Oder besser noch: Lasse es schneien!“ Und der Herr tat mir den Gefallen. Jedenfalls was den Regen betrifft. Also nur teilweise.

Seit dem mein geliebtes Weib wieder jeden Morgen ins Büro fährt – Gott ist das schön – hinterlässt sie mir einen Aufgabenzettel. Ich habe keine Ahnung, was sie denkt, was ich den ganzen Tag so treibe. An meine Arbeit jedenfalls denkt sie nicht. Und da ich Samstag das Vergnügen hatte, mit ihr einen Gartenmarkt zu besuchen, stundenlang durch nicht enden wollende Reihen von Grünzeug zu wandeln und damit das Auto voll zu packen, hat der Aufgabenzettel die entsprechende Länge.

Mein Einwand „Schatz, die Eisheiligen kommen“ wurde wie alle meine Einwände, das gemeinsame Einkaufengehen betreffend, ignoriert. Nun haben wir die Eisheiligen und ich habe den Salat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Salatsprösslinge rein ins Gartenhaus und wieder raus. Die Erdbeeren ab- und wieder aufdecken. Mir bis dato völlig unbekannte Blumen rein ins Warme und wieder raus.

Nun hoffe ich, dass der zweite Teil meines Wunsches – der mit dem Frost, dem nächtlichen – auch noch in Erfüllung geht. Auf dass das Grünzeug etwas reduziert wird – ich lasse im Gartenhäuschen extra die Tür auf – und ich kürzere Aufgabenzettel kriege.