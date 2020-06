Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Ilm-Kreis: Tief bücken für Leckereien

Um ihre Ernte bangten im zeitigen Frühjahr Thüringens Spargelbauern. Normalerweise haben sie hunderte Erntehelfer aus Osteuropa. Coronabedingt durften aber nur deutlich weniger einreisen. Damit das Edelgemüse nicht ins Kraut schießt, gingen die Spargelbauern aus dem Unstrut-Hainich-Kreis diesmal einen neuen Weg: Sie boten an, Spargeldämme zu vermieten.

Davon machten auch erstaunlich viele Menschen aus dem Ilm-Kreis Gebrauch. Viele wussten, auf was sie sich einlassen. Manche gingen eher blauäugig an die Sache und waren erstaunt, dass es nicht reicht, zweimal pro Woche nach dem Spargel zu schauen. Zumal es beim Schauen nicht blieb. 400 Meter Spargeldamm in gebückter Haltung abzuschreiten und zum Schluss statt ein paar Händen voll Spargel für eine Suppe auf einmal 40 Kilogramm gestochen zu haben – das hatten die Laien nicht erwartet.

Was sie nun aber wissen: Die Preise, die an den Verkaufsständen für das Gemüse aufgerufen werden, sind gerechtfertigt. Denn nicht nur viele Kilometer musste gefahren werden. Spargelstechen ist auch ein nicht sonderlich gut bezahlter Knochenjob. Ihre Erfahrung der Saison: Reich wird man mit dieser Leckerei nicht. Spaß macht das Spargelstechen dennoch.