Guten Morgen, Ilm-Kreis: Traute Dreisamkeit

Was für ein Mist. Nicht nur, dass ich die Feiertage in trauter Dreisamkeit mit dem Dackel und seinem Frauchen erleben durfte, diese traute Dreisamkeit geht jetzt auch noch bis zum Neujahrstag weiter. Ich habe ja alle beide wirklich ganz doll lieb. Aber irgendwann hat auch die Liebe ihre Grenzen. Zwei Drittel der Weihnachtsgans bekam der Hund. Er sei alt und ein wenig vom Fleisch gefallen, hieß es. Mein „Ich auch“ wurde ignoriert. Mein Geschenk übrigens auch. Es waren Topflappen. Aber egal. Wir haben jetzt ein zweites Haustier. Einen Karpfen. Der lebt in der Badewanne. Noch. Der Dackel sitzt auf der Kloschüssel und beobachtet ihn. Und Frauchen sitzt auf dem Waschtisch und beobachtet beide. Und ich gucke die Topflappen an. Klasse. Zum Glück habe ich von wohlmeinenden Freunden meine geliebte Kuhfleckenschokolade geschenkt bekommen. Das gibt mir Kraft. Wenn ich den Karpfen meucheln muss. „Siehe zu, was du aus ihm machst. Und wie du das dem Hund erklärst. Ein paar Wiener hätten es doch auch getan.“ Ja. Aber wozu dann die Topflappen? Zu irgendwas müssen die doch gut sein. Und wenn nur zu trauter Dreisamkeit.