Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Ilm-Kreis: Warten auf den roten Bus

Als Dorfkind, das oft weite Strecken zurücklegen muss, mache ich mir ehrlich gesagt selten Gedanken über den öffentlichen Personennahverkehr. Wenn wir Reporter zum Einsatz gerufen werden, können wir nicht warten, bis der nächste Bus fährt. Also Auto.

Manchmal aber muss der fahrbare Untersatz in die Werkstatt – und dann steht man als Bus-Neuling auf einmal vor unerwarteten Problemen. Denn coronabedingt bekommt man nicht in allen Bussen einen Fahrschein.

Das wusste ich vorher und steuerte Freitag die einzige Vorverkaufsstelle in Arnstadt an. Dumm nur, dass die, obwohl es Nachmittag war, schon zu hatte. Andere Stellen waren für mich nicht erreichbar, ich hatte ja kein Auto.

Was also tun? Ich rief den Busbetrieb an und bat um Rat. Vorverkaufsstellen seien in der Tat derzeit nicht so üppig gesät, so die nette Antwort. Ich könne aber einfach an den Bustreff gehen und dort nach roten Bussen Ausschau halten. Die und einige andere mehr seien schon mit Spuckschutz ausgerüstet, also bekäme ich dort auch ein Ticket. Auch, wenn ich das erst am nächsten Tag einlösen wolle.

So geschah es. Am Samstag stand ich dann an der Bushaltestelle, den Fahrschein erwartungsfroh in der Hand. Und was kam? Ein roter Bus. Aber egal, ich hatte ja schon gezahlt.