Den Blick älterer Herrschaften über die halb auf der Nase sitzende Lesebrille fand ich als junger Mensch interessant. Wenn dabei die Brille noch positioniert wurde, machte das Gesamtbild auf mich irgendwie einen weisen Eindruck. Heute gehöre ich auch zur älteren Generation und benötige inzwischen zum Lesen ebenfalls ein solches Gerät.

Dabei dachte ich, in der glücklichen Lage zu sein, ganz darauf verzichten zu können. Schließlich benötige ich schon länger eine Brille für die Ferne. Sollte jetzt noch eine Lesehilfe für die Nähe hinzukommen, müsste sich theoretisch der Effekt gegenseitig aufheben. Aus Dioptrie-Werten von -2 und +2 dürfte eine Null werden, wenn es nach der Mathematik und Logik geht.

Geht es aber nicht, erklärte mir mein Optiker. Naja, wieder was gelernt, dachte ich mir und bin jetzt Besitzer zweier neuer Brillen. Eine Gleitsichtbrille, die sowohl in der Ferne als auch in der Nähe hilft. Und noch eine Brille lediglich für die Nähe, also zum Lesen oder auch für den Computerbildschirm. Immer noch besser, als nichts zu sehen.

Ein wenig tröstet es zudem, wenn im Bekanntenkreis beim Lesen die Arme immer länger werden. Wenn die dann irgendwann zu kurz sind, um noch etwas erkennen zu können, bleibt wohl auch nur der Gang zum Optiker.