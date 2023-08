Guten Morgen im Ilm-Kreis: Mit offenen Augen träumen

Antonia Pfaff über das Lesen und eine andere Welt

Lesen ist Träumen mit offenen Augen. Ein Spruch, den ich dieser Tage im weltweiten Web zufällig fand. Ich schmunzelte, dachte kurz darüber nach und stimme insgeheim zu. Denn beim Lesen öffnet sich uns eine andere Welt. Wir lesen die Zeilen und tauchen in die Geschichte ein, durchleben mit dem Helden die guten und die schlechten Zeiten, sympathisieren mit dem vermeintlich Schwächeren und hoffen, dass auch er seinen Weg geht.

Besonders bei spannenden Geschichten träumen wir uns in eine fremde Welt. Obwohl die Zeilen eines Buches für jeden gleich sind, die Bilder, die im Kopf des Lesers entstehen, sind ganz individuell und unterschiedlich. Die Umgebung, das Haus, die Natur und selbst die Figur selbst sind facettenreich und keinesfalls gleich. Denn die Fantasie ist etwas Einzigartiges.

Als Kind brauchte ich lange, um mich Büchern hinzugeben, fehlten mir Geduld und Ruhe, mich still in eine Ecke zu setzen. Heute ist es ein perfektes Mittel, um Alltag und Stress hinter mir zu lassen. Stundenlang kann ich nun sitzen und lesen – und mich in eine andere Welt träumen, trotz geöffneter Augen.