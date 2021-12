Guten Morgen: Rücksicht trotz Stress

Antonia Pfaff über eine bizarre Situation.

Wir alle kennen die Situation: Die Zeit rennt unaufhörlich, Termine sitzen im Nacken. Unruhe und Nervosität machen sich breit. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn die Geschenke besorgt werden, ist meist Eile geboten. Es wird von Laden zu Laden gehetzt, in das Auto gesprungen und nach Hause oder in das nächste Geschäft geeilt. Und dann springt noch jede denkbar mögliche Ampel auf Rot – wieder stehen und warten. Natürlich, der Geduldsfaden ist kein Strick aus Stahl, er wird schmaler und kürzer, gleicht mittlerweile einem Fädchen.

Auch ich gehöre zu den Menschen, die sehr ungeduldig sind und Wartezeiten, die nicht zwingend erforderlich sind, als eher lästig und nervig betrachtet. Dazu gehören auch solche Lichtsignalanlagen, an denen minutenlang keiner fährt, die Fahrzeuge sinnloserweise stehen und Abgase in die Luft pulvern. Aber dann ein Fahrschulauto anzuhupen, zu gestikulieren und zu schimpfen, weil es eben nicht sofort bei Grün losfährt, ist schon bizarr. Muss das sein? Haben wir nicht alle mal klein angefangen?

Eine Situation, die mich doch nachdenklich gestimmt hat – wie verroht ist die Gesellschaft eigentlich inzwischen? Ein bisschen mehr Rücksicht, Respekt und Miteinander schadet nicht.