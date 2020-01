Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Spiel der Farben im Ilm-Kreis

Es ist jeden Morgen das gleiche Drama. Der Wecker schreit in Allerherrgottsfrühe, ich schrecke verschlafen hoch. Ich bin einfach kein Morgenmensch und brauche auch keine muntere Kommunikation. Ich schlurfe zur Kaffeemaschine und setze diese in Betrieb, weiter geht’s ins Bad zum Kultivieren, um auf dem Rückweg die erste Tasse des heißen, koffeinhaltigen Getränkes zu mir zu nehmen. Danach geht es etwas besser, so dass ich langsam in die Redaktion fahren kann.

Doch die letzten beiden Tage waren anders: schöner, farbenprächtiger und faszinierender. Denn Petrus schickte uns herrliche Sonnenaufgänge, die Lust auf den Tag machten und motivierten – zumindest ging es mir so. Gut gelaunt drehte ich die Musik auf und sah mir das Schauspiel aus dem Auto heraus an.

An der Stelle muss ich ehrlich zugeben, ich hielt am Straßengraben an, um einige schöne Bilder zu schießen. Und später, beim Blick in die sozialen Netzwerke, musste ich schmunzeln. Denn nicht nur mir ging es so. Viele Freunde und Bekannte haben das Naturschauspiel auch festgehalten. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, zückten die Kamera und zeigten uns Ihre Fotos – vielen Dank dafür! Und da zeigt sich wieder: Der frühe Vogel fängt eben doch den Wurm.