Guten Morgen: Unterschiedlich besockt

Aha. Nun weiß also auch ich, warum meine Socken immer verschwinden. Schuld sind nicht der Dackel oder das Frauchen, sondern das Strumpf-Verlust-Risiko in der Waschmaschine. Britische Wissenschaftler haben dafür jetzt sogar eine Formel gefunden: Strumpf-Verlust-Risiko = (L + C) – (P x A). L ist der Umfang der Wäsche, C die Komplexität der Wäsche, P der Spaß beim Wäschewaschen und A die Aufmerksamkeit, mit der man den ganzen Prassel in die Waschmaschine stopft.

Da habe ich ganz schlechte Karten. Denn P und A tendieren bei mir gegen Null. L ist immer so viel, dass ich gerade noch die Klappe zu kriege und C ist mir völlig egal. Schwarz, Weiß oder Bunt, Laken oder Socken, kariert oder nicht – bei mir darf alles zusammen seinen Spaß bei 60 Grad und 1000 Umdrehungen haben. Aber egal: Schwachpunkt jeder Waschmaschine ist der Schlitz zwischen Trommel und Gehäuse. Dorthin machen sich die Socken auf. Und was sagen die britischen Nobelpreisanwärter? Auch Strümpfe sind gemeinsam stärker – und größer. Deshalb: Vor der Wäsche mehrere Strümpfe zusammenknoten. Na klar. Die kennen mein geliebtes Weib nicht. Wenn die abends nach Hause kommt und die Waschmaschine leer machen muss – auch das vergesse ich ständig – und dann sind die Socken zusammengeknotet, dann brennt die Luft. Da gehe ich doch lieber unterschiedlich besockt auf Termine.