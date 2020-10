Der Dackel und ich saßen vor dem Fernseher. Und es lief kein Fußball und auch keine Werbung für Hundenahrung. Sondern die Pressekonferenz, auf der die neuen Lockdownregeln verkündet wurden. Wir beide hatten Angst.

Schon vor einem halb Jahr gab es Stress. Als die Frisöre dicht machten. Des Dackels Frauen rannte rum wie die weibliche Ausgabe von John Lennon und war mit Gott und der Welt, mit sich selbst und überhaupt mit allem sehr unzufrieden. Vor allem nach einem Blick in den Spiegel. Ausbaden mussten das wir. Und das war nicht schön.

Und nun? Sie hat nächste Woche einen Termin zum Waschen, Färben, Legen und Föhnen. Ich befürchtete Schlimmes und bot vorsorglich an, ihr meinen Bart- und Haarschneider zur Verfügung zu stellen. So lieb bin ich. Gewürdigt wurde das nicht. Im Gegenteil: „Schmidt, gehe mit dem Hund. Und zwar lange.“ Ging aber auch nicht, wir mussten ja Pressekonferenz gucken.

Das Aufatmen bei ihr war dann in etwa so groß und laut wie bei mir, wenn die Schwiegermutter anfängt, endlich wieder ihre Koffer zu packen. Dass ich nicht mehr mit Freunden ein Bierchen trinken, zum Fußball oder ins Kosmetikstudio kann, spielte keine Rolle. Also ging ich mit dem Hund. Und zwar lange.