Arnstadt. Hier kann man ihn erwerben:

Mit dem Sport- und Freizeitbad wurde die Zahl der Akzeptanzstellen für den Arnstadt-Gutschein auf nunmehr 25 erhöht. Erworben werden kann der Gutschein in der Tourist-Information, eingelöst in den verschiedensten Geschäften in der Innenstadt. Im Sport- und Freizeitbad kann mit dem Gutschein ab sofort sowohl der Eintritt gezahlt werden als auch Kursangebote rund um das Wasser, so die Bad-Chefin Annette Engel-Adlung.