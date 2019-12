Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gymnasiasten mit Weihnachtskonzert in der Bachkirche

Bereits eine halbe Stunde vor dem Konzert waren die Reihen der Bachkirche gut gefüllt und besinnliches Knistern lag in der Luft. Während am Altar die Instrumente noch eingespielt wurden, war die Vorfreude und der Stolz vieler Besucherinnen und Besucher spürbar. Neben Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern waren auch wieder viele ehemalige Lehrende und Lernende der Einladung zum diesjährigen Weihnachtskonzert gefolgt. Pünktlich 19:00 Uhr eröffnete Pfarrer Thomas Kratzer das Konzert, das von Susanne Acker (Chor) und Harald Benkert (Orchester) seit Schuljahresbeginn akribisch vorbereitet wurde. Das 90 minütige Programm war eine stimmige Auswahl von klassischen Weihnachtsliedern wie „The Little Drummerboy” bis zu modernen, fröhlichen Stücken wie „Santa Claude is Coming to Town”.

Weihnachtskonzert vom Melissantes Gymnasium in der Bachkirche. Foto: Christian Engelbrecher

Für Besinnung sorgte das Gedicht „Winternacht” und für den modernen Zeitgeist ein Weihnachtsrap. Bevor auch die rund 400 Gäste singen durften, würdigte Schulleiterin Christine Minkus-Zipfel die Leistungen aller Beteiligten und bedankte sich für das Engagement mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Am Ende ist es immer wieder bemerkenswert, wie sich die Schülerinnen und Schüler in die Schulgemeinschaft einbringen. Wie sie sich jahrgangsübergreifend unterstützen und ihre Freizeit opfern, um ihre Eltern, ihre Freunde sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Ganz herzlich bedanken sich die Schüler bei der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Arnstadt, beim Schulförderverein sowie bei allen Mitgliedern des Chors und Orchesters für das hervorragende Weihnachtskonzert.