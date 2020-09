Hälfte der geplanten Steuereinnahmen fehlen der Kreisstadt Arnstadt

Arnstadt. Die Kreisstadt Arnstadt will trotz fehlender Steuereinnahmen auch in diesem Jahr weiter investieren.

„Wir müssen in diesem Jahr investieren, was noch geht“, gab Bürgermeister Frank Spilling (pl.) im Finanzausschuss das Motto aus. Denn für den Haushalt 2021 dürfte es düster aussehen. Von den im aktuellen Haushalt geplanten 12,4 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sind gerade einmal fünf Millionen angezeigt. Tatsächlich erhalten hat die Stadt erst 3,2 Millionen Euro. Auch beim Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer sei mit Einbüßen zu rechnen, so Kämmerer Dirk Stoll. Bisher gab es 1,95 Millionen Euro Corona-Zuschuss vom Land. Was der Bund an Ausgleichszahlung überweisen werde, stehe noch nicht fest.