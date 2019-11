Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hände in Blackbox kontrolliert

Ein Aktionstag Hygiene fand jetzt im Foyer der Fachklinik für Orthopädie statt. Hygiene-Schwester Cathleen Richter hatte dazu eingeladen. Patienten und Besucher konnten bei ihr alles über die richtige Handhygiene erfahren und auch selbst ausprobieren, informiert das Marienstift in einer Pressemitteilung. Eine Blackbox zeigte, wo vielleicht noch besser desinfiziert werden konnte.

„Wir wollen dafür sensibilisieren, wie wichtig Handhygiene ist“, sagt Cathleen Richter. „Viele Besucher nutzen schon gut unsere Desinfektionsspender, aber wie und in welcher Menge man die Lösung verreibt, dafür braucht es Aufklärung.“

Damit Krankheitserreger nicht in die Klinik getragen werden, hängen an den Eingängen, auf den Fluren und Stationen sowie in jedem Patientenzimmer Spender mit Desinfektionsmittel. Ob man dieses richtig benutzt, zeigte am Aktionstag die Blackbox an: Leuchtete die Haut weiß, war alles gut desinfiziert. Dunklere Stellen deuteten auf Benetzungslücken hin.

„Diese befinden sich häufig in der Nagelfalz und in Fingerzwischenräumen“, erläutert die Hygienefachkraft. „Man sollte zwei Hübe oder eine hohle Hand voll Mittel nehmen und dieses 30 Sekunden lang verreiben – einfach nur an der Luft trocknen zu lassen, genügt nicht.“

Zahlreiche Besucher nahmen am Aktionstag die Gelegenheit wahr, sich bei Cathleen Richter beraten zu lassen.