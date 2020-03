Die Arnstädter Fußgängerzone am Dienstag kurz vor 9 Uhr. Normalerweise herrscht hier am Markttag reger Trubel.

Händler im Ilm-Kreis sehen ihre Existenz bedroht

Uhrmachermeister Lothar Lindner wusste am Dienstag noch nicht so recht, ob er nun nach der Verordnung über die Schließung der Geschäfte als Handwerker und Dienstleister gilt oder ob er seinen kleinen Laden in der Arnstädter Fußgängerzone direkt am Hopfenbrunnen nicht doch schließen muss. „Ich warte einfach mal ab“, sagte er am Dienstagvormittag. Seiner Meinung nach ist er sowohl Handwerker als auch Dienstleister. Ob das auch für sein kleines Geschäft gilt? „Ich weiß es nicht, ich lasse es auf mich zukommen. Ich mache am Mittwochmorgen erste einmal auf, mal schauen, ob dann irgendeine Behörde etwas anderes von mir verlangt.“ Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

An der Eingangstür zur Bäckerei Nagel ein paar Meter weiter hing ein Schild mit der Bitte, dass nur noch fünf oder sechs Menschen gleichzeitig den Verkaufsraum betreten. Das ist auch notwendig, „die Leute kaufen wie verrückt als ob es kein Morgen mehr gäbe“, sagte eine der Verkäuferinnen, die aber trotz allem ihr freundliches Lächeln nicht verliert und jedem Kunden ein „Ich wünsche ihnen einen guten Tag und vor allem: bleiben sie gesund“ mit auf den Weg gibt. Christian Hühn betreibt in der Zimmerstraße ein kleines Antiquitätengeschäft. „In die Sorge um unser aller Gesundheit mischt sich nun auch etwas Existenzangst“, sagt er. Sein Geschäft schließt er am Mittwoch – auf unbestimmte Zeit. Schon das letzte Geschäftsjahr sei für ihn aufgrund der lange währenden Sperrung der Ritterstraße bereits eine Katastrophe gewesen. „Darüber hinaus sind seit ein paar Jahren die Rahmenbedingungen auch für den individuellen Einzelhandel in Arnstadt wirklich eher schwierig. Eine wochenlange Schließzeit in unseren Geschäften wären eine mittlere Katastrophe, im Normalfall schließen wir nicht mal für ein paar Tage Urlaub. Aber natürlich werden wir alle unsere Kraft aufwenden, auch diese Krise zu überstehen“, sagt er. Vom Gewerbeamt des Ilm-Kreises habe er aber noch keine eindeutige Aussage erhalten, ob er wirklich sein Geschäft sofort am Mittwoch schließen müsse. Optiker Chris Weinreich ist ein Dienstleister, er wird sein Geschäft am Arnstäder Bustreff so lange wie möglich offen haben, kann sich aber durchaus vorstellen, die Öffnungszeiten zu reduzieren. „Die Unsicherheit der Menschen ist definitiv größer geworden, es sind viel weniger Leute in der Innenstadt unterwegs“, sagt er. Aber: „So lange es nette Kunden gibt ist alles gut.“ „Die Situation ist existenzbedrohend“, sagt Dietmar Kersten. Der Vize-Chef des Vereins Ilmenauer Kaufleute und Gewerbetreibende denkt, dass die Koronakrise nicht jeder Händler in Ilmenau überstehen wird. „Wenn nicht schnell Kredite ohne Auflagen kommen, wird es sehr schwer.“ Das vergangene Weihnachtsgeschäft sei schon nicht gut gelaufen, dann kam die Winterpause. Die Händler hätten kaum Rücklagen. „Normalerweise geht das Geschäft im März wieder richtig los.“ In der Ilmenauer Fußgängerzone gebe es rund 80 Gewerbetreibende, jeder beschäftige mindestens zwei Arbeitskräfte, hinzu kommen Aushilfen. Doch nicht nur die kleinen Geschäfte seien betroffen. Von den großen Ketten habe Dietmar Kersten auch gehört, dass es sie auch hart trifft. Die Vereinsvorsitzende war Dienstag damit beschäftigt, mit Banken zu telefonieren und Informationen für die Händler zu bekommen. Denn außer der Ankündigung der Kanzlerin, dass Geschäfte schließen müssen, ausgenommen Lebensmittelläden und weitere Ausnahmen, gab es nicht Konkretes. Dietmar Kersten hatte Dienstag bereits sein Geschäft geschlossen. Er passt Zuhause auf den Nachwuchs auf, weil seine Frau im Kindergarten die Notbetreuung übernommen hatte. Die Unsicherheit, ob nun ab Mittwoch die Geschäfte geschlossen werden müssen, beschäftigte auch Kerstin Schneider vom Vorstand der Konsumgenossenschaft. Das City-Kaufhaus mit über 20 Mitarbeitern ist das größte Geschäft in der Ilmenauer Fußgängerzone. „Wir müssen uns auf einen Notbetrieb einstellen“, so Schneider. Es werde ein Notfallplan erarbeitet, der mit Minimalbesetzung bei Schließung des Geschäfts den Betrieb im Hintergrund aufrecht erhält. Die Beschäftigten würden in Kurzarbeit gehen. „Mit den Lieferanten haben wir gesprochen, dass sie nichts schicken.“ Denn wenn nichts verkauft werden dürfe, brauche es auch keinen Nachschub. Kerstin Schneider hofft, dass die Beschränkungen in einem Monat wieder aufgehoben werden können. Obwohl ihr eigentlich nicht nach Humor zumute ist, sagte sie, „wir hätten noch viele Osterhasen anzubieten.“ - Die wird nach Ostern sicher niemand mehr haben wollen. Andere Teile des Sortiments, wie Bekleidung, Geschenke oder Glückwunschkarten, sind auch später noch auf den Markt zu bringen. Kerstin Schneider: „Wir hoffen, dass wir es alle gesund überstehen“.