Halbzeit für Schüler-Ferienticket im Ilm-Kreis

Mal schnell von Arnstadt in die Landeshauptstadt fahren – die Linie 350 macht’s möglich. Und dank des Schüler-Ferientickets ist das auch noch preiswert.

Ilm-Kreis. Busse und Bahnen sind noch bis 20. August für Kinder und Jugendliche preiswert und thüringenweit nutzbar.

Mit dem Schüler-Ferienticket können Kinder und Jugendliche in Thüringen unterwegs sein und dabei Geld sparen. Obwohl schon die Hälfte der Ferien vorbei ist, lohnt es sich weiterhin, ein Schüler-Ferienticket zu kaufen, „denn damit ist man gut und günstig mit Bussen, Bahnen und Straßenbahnen in Thüringen unterwegs“, teilt der Verein Bus und Bahn Thüringen mit.

Mit dem Ticket sind bis zum letzten Ferientag Schwimmbad, Zeltplatz, Kletterpark, Freunde oder Verwandte und viele andere Ziele unabhängig von den Eltern erreichbar. Das Schüler-Ferienticket Thüringen ist in zwei Varianten erhältlich: Die 32-Euro-Variante berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Das Schüler-Ferienticket-Mini für 16 Euro ermöglicht beliebig viele Fahrten bei den beteiligten Regionalbusunternehmen.

Beide Tickets gelten vom 8. Juli bis 20. August und sind bei den beteiligten Verkehrsunternehmen erhältlich – unter anderem im IOV-Kundenzentrum Am Bustreff in Arnstadt oder in den IOV-Regionalbussen.

Weitere Informationen im Internet unter: sft-thueringen.de