Hallenturnier in Plaue

Ilm-Kreis In den nächsten Tagen gibt es einige Veranstaltungen im Ilm-Kreis. Ein Überblick:

Zur Tradition geworden ist das Neujahrs-Fußball-Hallenturnier des FSV Grün-Weiß Plaue 96. Ausgetragen wird es am Samstag und Sonntag, dem 6. und 7. Januar. Turnierbeginn der E-Junioren ist am Samstag um 10 Uhr, ab 17 Uhr starten die Herrenmannschaften. Am Sonntag starten die F-Junioren ab 10 Uhr. An den Start gehen Mannschaften aus dem nördlichen und südlichen Ilm-Kreis, aber auch aus den Kreisen Erfurt, Weimar, Gotha und Suhl.

Großbreitenbachs Jugendfeuerwehr in Aktion

Seit vielen Jahren ist die erste Aktivität der Jugendfeuerwehr Großbreitenbach im neuen Jahr, die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Stadt einzusammeln. Zu dieser Aktion treffen sich die jungen Feuerwehrmädchen und-jungen am Samstag, dem 6. Januar, um 13 Uhr und machen sich auf den Weg durch die Stadt, um die abgelegten Bäume am Straßenrand einzusammeln. „Wir werden uns deutlich bemerkbar machen“, sagt Toni Roß, Jugendfeuerwehrwart. Das Einsammeln ist wie jedes Jahr kostenfrei für die Bewohner, jedoch würden sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über eine Spende für die Jugendarbeit sehr freuen. Eingesammelt wird von 13 bis 15 Uhr.

Homöopathie-Vortrag in Ichtershausen

„Homöopathie für Selbstanwender in der Grippezeit“ ist der Titel eines Vortrags, den Interessierte am 31. Januar ab 19.30 Uhr in der Ganzheitlichen Zahnarztpraxis Pahn am Lindenplatz 2 in Ichtershausen erleben können. Erläutert wird unter anderem, wie Homöopathie wirkt und wie man die eigene Hausapotheke sinnvoll einsetzen kann. Auch geht es um den Unterschied zwischen einfacher Erkältung, Grippe und Corona. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03628/77336.

Wintermarkt in Ehrenstein

Zu einem kleinen Wintermarkt wird am 13. Januar ab 14.30 Uhr auf den Reiterhof in Ehrenstein eingeladen. Es gibt ein winterliches Showprogramm, Speisen und Getränke, Kinderreiten und vieles mehr.