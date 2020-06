Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handfeste Auseinandersetzung am Arnstädter Bustreff

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr am Arnstädter Bustreff An der Weiße zu einem Streit zwischen zwei Personen. Ein Unbekannter soll dabei einen 27-Jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau ermittel und sucht Zeugen unter 03677-601124 und der Bezugsnummer 0121295/2020.

E-Bike gestohlen

In der Nacht zum Freitag begaben sich Unbekannte in eine Garage eines Arnstädter Wohnhauses in der Straße Weg zur Fasanerie. Der oder die Täter entwendeten ein schwarze Pedelec der Marke Giant, Typ Fathom E+3 Power im Wert von über 2.200 Euro. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrrads nimmt die Polizei unter Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0120670/2020 entgegen.

