In alten Zeitungen, wie Die Henne und Ilmenauer Nachrichtenblatt, recherchiert John Schmidt aus Ilmenau und findet Interessantes aus der Region im Monat Oktober vor 100 Jahren.

Tödlicher Unfall

Arnstadt, 1. Oktober 1920: Gestern verunglückte am Hilfsbahnhof beim Rangieren eines Güterzugs der 24-jährige Rangierer Ernst Dornheim tödlich.

Bein abgefahren

Martinroda, 6. Oktober 1920: Am Sonnabend verunglückte d Porzellandreher Klinkhammer aus Plaue dadurch, dass er auf den in Bewegung befindlichen Personenzug sprang und unter die Räder geriet. Ihm wurde ein Bein abgefahren.

Überfall mit Handgranaten

Ilmenau, 9. Oktober 1920: In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurden aus den Gärten vor dem Städtischen Elektrizitätswerk in den Hof des Rammeltschen Grundstücks in der Lindenstraße zwei Handgranaten geworfen, wovon eine explodierte, während die zweite versagte. Der Grund des Bubenstreiches ist unerklärlich.

Überfall

Manebach, 10. Oktober 1920: Am Freitagabend wurde eine junge Frau von einem unbekannten Mann überfallen. Letzterer kam aus Kammerberg über die Ilmbrücke und verfolgte die Bedauernswerte in Richtung Konradshöhe. Die Überfallener riss sich los und schrie um Hilfe, die glücklicherweise bald zur Stelle war. Der Mann zog es vor, eilig im Wald zu verschwinden.

Neue Kirchglocken

Unterpörlitz, 14. Oktober 1920: Das Kirchweihfest am 17. Oktober wird ein besonderes Merkblatt in der Chronik erhalten. Es werden die drei neuen Glocken eingeweiht.

Selbstmord

Stadtilm, 12. Oktober 1920: Ein Zusammenstoß zwischen einem Ein- und Zweigespänner ereignete sich dieser Tage hier. Das Pferd des Eingespänners blieb tot auf dem Platze. Der Besitzer Landwirt Albert Roth geriet über den Verlust des Tieres in solche Aufregung, dass er sich das Leben nahm.

Zug entgleist

Singen, 21. Oktober 1920: Heute Morgen ist ein von Konstanz kommender Güterzug entgleist, wobei 14 Wagen schwer beschädigt worden sind. 30 Personen wurden verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht aufgeklärt.

Brand mit Todesfolge

Altenfeld, 27. Oktober 1920: In Altenfeld brach in letzter Nacht im Wohnhaus des Glasbläsers Hartung Feuer aus, dessen Ursache noch nicht aufgeklärt werden konnte. Leider forderte der Brand zwei Todesopfer. Der 77-jährige Wilhelm Walther und dessen elfjährige Nichte sind im Rauch erstickt. Der 18 Jahre alte Walther sprang aus dem Fenster und erlitt eine Gehirnerschütterung.

Vom Hund angefallen

Arnstadt, 29. Oktober 1920: In Wülfershausen riss ein als bisswütig bekannter Hund das neunjährige Töchterchen des Gastwirts Ernst Koch zu Boden. Er zerfleischte es derartig, dass am Aufkommen des Kindes trotz aller ärztlichen Bemühungen gezweifelt wird.