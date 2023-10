Handschriften von Kellner werden spielbar

Gräfenroda. Der Festgottesdienst am Reformationstag ist einem Gräfenrodaer Komponisten gewidmet, der beinahe in Vergessenheit geriet.

Zum Festgottesdienst am Reformationstag (Dienstag, dem 31. Oktober) lädt der Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau um 11 Uhr in die Kirche St. Laurentius ein. Die Johann-Peter-Kellner-Kantorei Gräfenroda führt die Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ von Johann Peter Kellner (1705–1772) auf, die Leitung hat Kantor Peter Harder. Superintendentin Elke Rosenthal übernimmt die Predigt, Pfarrer Sebastian Pötzschke die Liturgie. Nach dem Gottesdienst gibt es Wildschwein am Spieß, Bratwurst und Getränke. Die „Zwergstatt Gräfenroda“ bietet außerdem Erkundungen sowie Kaffee und Kuchen an.

„Ich bin selbst sehr neugierig darauf, fand doch die letzte Aufführung vor rund 250 Jahren statt“, sagte Harder, der 1997 als Kantor in Gräfenroda begann. „Die Gräfenrodaer waren und sind regelrecht stolz auf ‚ihren‘ Komponisten, und das zurecht“, meint Harder. Darin bestärkt hätten ihn auch die Forschungen des Musikwissenschaftlers Rolf Dietrich Claus, der 1999 seine fast 400 Seiten starke Dissertation dem Gräfenrodaer Komponisten widmete. Die Tatsache, dass dieser Musiker des 18. Jahrhunderts und Zeitgenosse Bachs beinahe völlig in Vergessenheit geraten war, berührte Peter Harder ebenso sehr wie dessen Musik: „Die Kellner-Werke kamen den musizierfreudigen Menschen hier in der Gegend mit ihrer leichten Spielbarkeit sehr entgegen.“ Der Kantor bemüht sich daher seitdem, Kellners Handschriften digital aufzuarbeiten und spielbar zu machen.

Doch das Herz der Gräfenrodaer hat er mit einer anderen Meisterleistung erobert: Im Jahre 2005 konnte die Kellner-Weise-Orgel in St. Laurentius nach jahrelanger Rekonstruktion erstmals wieder so erklingen, wie sie vermutlich auch im 18. Jahrhundert gebaut und angelegt war. Die Einwohner wählten ihn daraufhin zu ihrem Ehrenbürger.