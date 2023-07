Handwerk für Kinder im Arnstädter Museum

Arnstadt. 23 Kinder haben sich für die Kinder-Kunst-Handwerk-Woche im Schlossmuseum Arnstadt angemeldet. Es werden auch Eichelhäherfutterkästen gebaut.

In der zweiten Sommerferienwoche findet wieder die beliebte Kinder-Kunst-Handwerk-Woche im Schlossmuseum statt. Am 17. Juli beginnt sie und endet am 21. Juli. Angemeldet sind 23 Kinder. Mit dabei sind wieder die Handwerker Hubertus Rückel (Huf- und Kunstschmied/und Umweltpädagoge), Barbara Hesse (Goldschmiedin), Rolf Brückner (Buchbinder), Reinhard Scheidt (Schreinermeister/Holzhandwerk), Christina Feuerpfeil (Korbmachermeisterin). Die Mitarbeiterinnen des Museums, Martina Guß (Museologin) und Evamaria Korn (Kunst- und Kulturvermittlung), bieten weitere Aktionen an. Täglich von 9 bis 14.30 Uhr wird gewerkelt, jeweils im Bastelraum Rankestraße und im Garten des Museums. Von 12 bis 13 Uhr ist Mittagspause. Am Donnerstag, dem 20. Juli, werden die selbst angefertigten Eichelhäherfutterkästen, welche während der Woche gebaut werden, im Forst von Plaue mit dem Förster Andreas Ströhl aufgestellt. Für die Kinder ist es eine tolle Gelegenheit, in unmittelbarer Umgebung behilflich zu sein, den Eichen-Misch-Wald neu entstehen zu lassen. Der Eichelhäher wird auch Forstmeister des Waldes genannt, weil er die Eicheln aussäht und so zum Waldumbau beiträgt. Diese Aktion steht in Zusammenhang mit der aktuellen Sonderausstellung zum Thema Wald im Schlossmuseum Arnstadt