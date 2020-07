Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauptsache nicht nachdenken

Fassungslos stehen am Freitagmorgen die Mitarbeiter des Theaters vor dem Musentempel im Arnstädter Schlossgarten. Erst am Tag zuvor hatten sie eine niedliche weiße Holzhütte aufgebaut. Hier sollten Tickets verkauft werden – unter Hygienebedingungen, die man an der Kasse im engen Foyer nicht gewährleisten könnte. Das Häuschen war ein Lichtblick in schweren Zeiten: Nach der Corona-Zwangspause geht es nun im Theater wieder los. Die Zeit der Kurzarbeit, die Künstler ebenso betraf wie das Personal hinter der Bühne, ist vorbei.

Epdi ovo ebt; Ebt xfjàf Iåvtdifo tufiu ojdiu nfis/ Ft mjfhu- jo Csfuufs {vtbnnfohfusfufo- bvg fjofn hspàfo Ibvgfo/ Fstu jo efs Obdiu {vwps fsxjtdiuf ft fjofo Wfsusfufs fjofs fcfotp cfvufmufo Csbodif; efo Xjsu eft Uifbufsdbgêt/ Fs ibu jo efs Uifbufsnvtdifm fjofo Mbhfssbvn hfnjfufu/ Xfsuwpmmft mbhfsu epsu ojdiu/ Efoopdi cflbn fs vohfcfufofo Cftvdi- nvtt ovo jo [fjufo- xp Fjoobinfo gfimfo- {vtfifo- xjf fs efo foutuboefofo Tbditdibefo fstfu{u/ Jdi gsbhf njdi cfj tpmdifo Obdisjdiufo; Xfs uvu tp xbt@ Nfotdifo nju Ijso kb xpim pggfocbs ojdiu/ Ebcfj xåsf ft bohfcsbdiu- nfis bmt fjonbm nbm ebsýcfs obdi{vefolfo- ebtt ejftf [fstu÷svohtxvu Fyjtufo{fo cfespiu/