Haus und Garten im weihnachtlichen Lichtermeer

Ein weihnachtliches Lichtermeer präsentiert sich in der Gräfenrodaer Waldstraße unweit der Ambulanz in Richtung Ortsmitte. Familie Nagel beleuchtet die Advents- und Weihnachtszeit nun schon seit zehn Jahren. Im Vorgarten und am Haus sind unzählige Lichterketten und beleuchtete Schmuckelemente angebracht. Jedes Jahr kommen weitere dazu. Allabendlich bleiben Passanten mit Kindern stehen und bestaunen das Werk. Sogar Autofahrer bremsen ab, um einen besseren Blick auf die ungewöhnlich üppige Dekoration zu bekommen. Die ist noch bis kurz nach dem Weihnachtsfest und dann erst wieder im nächsten Jahr zu sehen.