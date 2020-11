Der Verwaltungshaushalt des Ilm-Kreises ist auch Thema im Kreistag. „Auch die Landrätin darf sich was wünschen, und ich wünsche mir, dass wir den Haushaltsplan im Dezember einbringen und im Januar verabschieden können“, sagt Landrätin Petra Enders (pl).

Im Kreistag vorgestellt und als Grundsatzbeschlüsse eingebracht sind die Umsetzung des Nutzungskonzeptes, Weiterführung der Planung und Beantragung der möglichen Fördermittel für die ehemalige Fachhochschule Kunst in Arnstadt, der Neubau eines Multifunktionsgebäudes für die Gemeinschaftsschule Stadtilm und die Ilmenauer Grundschule „Am Stolle“ sowie die räumliche Erweiterung der Grundschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen und letztlich die Sanierung der Pfaffenteiche in der Gemarkung Ilmenau. Ebenfalls als Grundsatzbeschluss aufgestellt ist die Machbarkeitsstudie zum Ersatzneubau der Schulsporthalle Arnstadt.

Größere Veränderungen im Entwurf festgehalten und erläutert

Im Entwurf sind vor allem die größeren Veränderungen festgehalten und erläutert. Dazu gehört unter anderem die Steigung der Personalkosten von mehr als 32 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro. „Für Langzeitkrankheitsfälle und ungeplante Personalveränderungen wurden bereits eine Million Euro reduziert“, heißt es im Entwurf. Der Hebesatz der Kreisumlage von 36,23 Prozent wird gehalten und die Kredithöhe beträgt 3,5 Millionen Euro.

Die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden in Höhe von 123.900 Euro stößt bei der Landrätin auf Verärgerung. Schließlich müssten die kreislichen und gemeindlichen Aufgaben weiter erfüllt werden.

Der Mehrbelastungsausgleich, also die einwohnerabhängige Pauschalen für die übertragenen staatlichen Aufgaben, beträgt 101 Euro pro Einwohner – einen Euro mehr als 2020. „Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2020 um nur 68.900 Euro, da auch die Einwohnerzahl sinkt.“

In dem Zusammenhang fordert die Landrätin erneut, dass der kommunale Finanzausgleich grundlegend verändert werden muss. Es würden immer mehr Aufgaben auf den Kreis zu kommen, die finanziellen Mittel jedoch gekürzt.