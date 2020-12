Haushalte für das nächste Jahr sind das Wichtigste

Der Umbau des Flugplatzgebäudes in Alkerselben zum neuen Verwaltungssitz der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg beginnt.

Riechheimer Berg. In der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg steht nächstes Jahr der Umzug der Verwaltung und die Feuerwehrfusion an.

Rudolf Neubig, der Chef der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, klopft drei Mal auf Holz. In seiner Verwaltung gab es bislang noch keinen einzigen Coronafall, niemand musste in Quarantäne, „wir können natürlich nur hoffen und alles Erdenkliche und Notwendige dafür tun, dass das auch jetzt während der zweiten Welle so bleibt“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.