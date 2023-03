Ilm-Kreis hat noch immer keinen Haushalt für 2023 beschlossen: „Haushaltsdebatten tun weh“

Ilm-Kreis. Personalaufwuchs und Kreisumlage sind der Zankapfel in der Haushaltsdiskussion im Kreistag.

Der Entwurf des Haushaltsplanes des Ilm-Kreises ist Thema der Kreistagssitzung. Die Diskussion der Mitglieder gleicht teilweise einem Schlagabtausch. Das Ergebnis der zweistündigen Sitzung: Der Ilm-Kreis hat noch keinen Haushalt für das Jahr 2023.

Eleonore Mühlbauer (SPD) eröffnet die Haushaltsdebatte, spricht sich für den Haushaltsplan aus und bittet um Zustimmung, damit der Kreis „schnell handlungsfähig“ sei. Mühlbauer betont die Investitionen in die Schulen und die Kosten für Kreisstraßen. Dabei sei jeder für seine Region Lokalpatriot, doch gemeinsam seien sie auch für Kunst, Kultur und Geschichte im Kreis zuständig. Die Sozialdemokratin appelliert, bei der Kreisumlage „schmerzfrei“ zu sein. Es brauche einen verantwortungsvollen Umgang, damit der Kreis handlungsfähig bleibe und mit einer Kreisumlage unter 40 Prozent sei dies eine der niedrigsten in Thüringen. Sie weiß: „Haushaltsdebatten tun weh.“

Lars Oschmann (CDU) sieht bei einer Zustimmung des Haushaltes „die Zukunft des Ilm-Kreises gefährdet.“ Er kritisiert den Personalaufwuchs von 39 Stellen und das fehlende Personalentwicklungskonzept. Denn mit mehr Personal würden auch die Kosten für Technik, Bürobedarf und Dienstreisen steigen. „Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Die bestehenden Probleme werden versucht mit mehr Personal zu lösen. Dabei arbeitet die Verwaltung nicht effektiv und die Kreisleitung hat versagt.“

Fehlende Schlüsselzuweisungen des Landes spürt der Kreis

Deutliche Worte findet Oschmann bei der Kreisumlage: „Erst werden die Gemeinden ausgepresst wie eine Zitrone und dann die Bürger – wo ist das soziale Gewissen?“

Die Kreisumlage von 39,5 Prozent sei eine Summe von 8,4 Millionen Euro, die von den Städten und Gemeinden getragen werden müsse, sagt Lars Petermann (FWG). Umzusetzen sei das nur, wenn die Kommunen die freiwilligen Leistungen kürzen und das übertrage sich auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Denn die freiwilligen Leistungen beziehen sich auf das Vereinsleben, Bibliothek und Museen sowie die Bürgerhäuser. Er sieht ein, dass der Kreis durch die zu wenigen Schlüsselzuweisungen durch das Land unterfinanziert sei, doch es könne nicht sein, dass die Kommunen dafür zahlen müssen. Hinzu komme, dass die vom Land übertragenen Aufgaben an den Kreis nicht ausfinanziert seien. „Da kommen noch mal 2,5 bis 2,8 Millionen Euro.“ Sowohl Petermann als auch Oschmann versichern, dass sie für Gespräche offen seien, um Ende März einen Haushalt verabschieden zu können.

Jens Dietrich (AfD) sagt, dass die Verwaltung so arbeite, wie die Hausleitung es möchte. Dabei seien die Probleme, die bestehen, nicht auf kommunaler Ebene geboren, sondern aus Landes-, Bundes und Europäischer Ebene. Er schlägt mit Blick auf den Personalaufwuchs vor, solche Stellen zu kürzen, die nicht besetzt werden können. Seine Fraktion hat entsprechende Änderungseinträge eingebracht.



Keine Änderungsvorschläge in den Ausschüssen

„Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, dass wir heute zu keinem Beschluss kommen“, reagiert Landrätin Petra Enders (Linke). Sie habe den Entwurf rechtzeitig eingebracht und den Kreistagsmitgliedern schon vorher zur Verfügung gestellt. „In keinem Ausschuss gab es einen Änderungsvorschlag und auch von den Fraktionen ist nichts vorgelegt worden.“ Nicht stehen lassen möchte Enders, dass die „Kommunen die Verlierer bei diesem Haushalt“ sind, wie Oschmann das gesagt hat. Das Geld sei für die Bürger. Als Beispiel nimmt sie Ilmenau und rechnet die Investitionen in die Schulen vor.

Beate Misch (CDU) gibt kurzzeitig den Vorsitz der Kreistagssitzung ab und reagiert als Mitglied, dass die Schulen in Trägerschaft des Kreises seit den 1990er seien. Ilmenau übernehme überproportional viele freiwillige Aufgaben, unter anderem die Wohngeldstelle. Die Christdemokratin vergleicht die bearbeiteten Fälle des Kreises und die der Stadt Ilmenau und die jeweiligen Personalstellen. Die Fallzahlen sind etwa gleich, doch der Kreis hat 5,2 Stellen plus Amtsleiter und möchte weitere vier Stellen. In Ilmenau sind es lediglich 2,75 Stellen. „Es ist ein Einzelfall, doch den können wir direkt vergleichen“, sagt Misch und kritisiert damit den Personalaufwuchs. Der Beigeordneter Kay Tischer (SPD) reagiert, dass er sich diesen Aufwuchs nicht erklären kann und dass es eine „umgehende Klärung“ gebe.

Der Haushaltsentwurf samt Änderungsanträgen ist mit mehrheitlicher Zustimmung zurück in die Ausschüsse verwiesen worden.