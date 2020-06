Was befindet sich in den Hausmüll-Tonnen im Ilm-Kreis? Dieser Frage geht eine Leipziger Firma anhand von Stichproben nach.

Hausmüll wird im Ilm-Kreis untersucht

Eine Analyse des Hausmülls erfolgt ab Montag, 22. Juni, eine Woche lang im Auftrag des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen. Dabei werden ausgewählte Restabfallbehälter am Entsorgungstag durch Mitarbeiter der Firma Zeller aus Leipzig auf ein separates Müllsammelfahrzeug geleert und anschließend wieder zurückgestellt.

Wie es in einer Mitteilung des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis weiter heißt, wird der Restabfall folgender Orte beziehungsweise Straßen sortiert: Frauenwald, Innenstadt Stadtilm, die Ilmenauer Friedrich-Böttger-Straße und in Arnstadt im Neubaugebiet Am Rabenhold. Die letzte Hausmüllsortierung wurde 2015 durchgeführt. Mit der Analyse soll überprüft werden, inwieweit sich der Hausmüll in seiner Zusammensetzung verändert hat.