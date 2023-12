Freizeit Heiliger in Kleinbreitenbach weihnachtlich geschmückt

Kleinbreitenbach Der Kunstwanderweg in dem Plaueschen Ortsteil ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.

Zwei junge Wanderer bestaunen in Kleinbreitenbach Franz von Assisi, wie er Geige spielend am Baumstamm lehnt. Beim Symposium 2014 erschuf der Chinese Hwok Hung Lau dieses Kunstwerk aus zusammengeschweißtem Metall. Assisi soll einst eine Zeit lang mittellos als Einsiedler in einem Wald gelebt haben. Ein Unbekannter sorgte nun für weihnachtliches Flair mit Kiefernzweigen und bunten Kugeln. Der Kunstwanderweg ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Mehr als 50 Kunstwerke haben nationale und internationale Künstler bei 16 Symposien von 1997 bis 2018 erschaffen. Die Kunstwerke sind um die Wehrkirche und auf einem gut zwei Kilometer langen Rundweg oberhalb des Ortes verteilt.