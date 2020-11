„Heimat shoppen“ in Arnstadt in schwierigen Zeiten

Es war kein richtig schönes Wetter, um durch die Arnstädter Innenstadt zu bummeln und einzukaufen, die geplante Halloweenparty war abgesagt worden und über allem schwebte das Damoklesschwert der Corona-Pandemie mit dem teilweisen Lockdown ab Montag. Trotzdem luden 36 der über 100 Händler am Freitag in der Innenstadt zum „Heimat shoppen“ ein – ihre Läden und Unternehmen hatten bis 21 Uhr geöffnet.

Die Aktion war in den vergangenen Wochen mehrmals verschoben worden. Erst fiel der Herbst- und Bauernmarkt der Pandemie zum Opfer, auch am 3. Oktober entschied man sich aufgrund der Corona-Lage nicht gleichzeitig dazu auch in die Innenstadt einzuladen. Umso mehr setzten die Händler und Gewerbetreibenden auf den Freitag und das Halloweenfest in der Innenstadt – leider vergeblich. Trotzdem: Das zum zweiten Mal in Arnstadt stattfindende „Heimat shoppen“ sollte zeigen, „dass das Leben nicht im Internet stattfindet, sondern in den Innenstädten mit ihren Händlern“, so Jan Scheftlein von der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK), neben dem Arnstädter Unternehmerverein und der Stadtverwaltung einer der Mitorganisatoren der Aktion.

Händler seien Arbeitgeber, Steuerzahler und vor allem prägen sie das Bild der Innenstadt, sagte Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und warb in diesen schwierigen Zeiten für Unterstützung für sie: „Eine lebendige Stadt lebt durch sie und von ihnen.“ Er verwies auf den kostenfreien Online-Marktplatz, den Online-Shop, die kostenlose Sondernutzung der Außenbereiche und das kostenfreie Parken ab 15 Uhr – alles Dinge, um dem Handel und Gewerbe in Corona-Zeiten zu helfen.

Trotz aller Probleme: Der Einzelhandel steht in Arnstadt gar nicht so schlecht da. Laut IHK erzielt er mehr Umsatz als es die Kaufkraft der hier Lebenden hergibt. Das bedeutet, dass auch viele aus dem Umland hier einkaufen. Der Umsatzdurchschnitt liegt über dem Bundesdurchschnitt – alles Kennziffern für die Qualität der Angebote durch Händler und Gewerbetreibende. „Ohne eine lebendige Innenstadt ist das alles nichts wert“, so Spilling. Und das gelte sowohl für das Angebot – also Handel und Gewerbe – als auch für die Nachfrage – also für diejenigen, die dort einkaufen, für die Arnstädter und Touristen. Wie das nun in den vier Wochen des Teil-Lockdowns aussieht, bleibe abzuwarten. Zumindest die Touristen werden da ausbleiben und fehlen.

Mit der Resonanz am Freitag war man dann auch unter den gegebenen Umständen zufrieden. Günter Schneider vom Unternehmerverein sagte gegenüber unserer Zeitung, dass zwar weniger Leute als beim letzten Mal in der Stadt unterwegs waren – eben auch bedingt durch die Absage aller Veranstaltungen – trotzdem habe sich die Aktion gelohnt. „Bei einigen lief es richtig gut, bei anderen waren es nicht ganz so viele Kunden wie erhofft, aber das war ja abzusehen“, so Schneider.

Die Arnstädterin Stefanie Groll gewann den 800-Euro-Einkaufsgutschein beim diesjährigen „Heimat shoppen“ in Arnstadt. Sie bekam bei Facebook die meisten Likes, also die meisten positiven Resonanzen. Die vierfache Mutter freute sich natürlich riesig darüber, „das meiste davon haben wir natürlich für die Kinder ausgegeben“, sagte sie. Ein bisschen was ist noch übrig, aber auch das wird noch unter die Arnstädter Händlerschaft gebracht.