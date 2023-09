Herbst- und Bauernmarkt in Arnstadt gestartet

Arnstadt. Die Veranstaltung wird am 1. Oktober fortgesetzt mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Bei schönstem Herbstwetter eröffneten Thomas Rothe vom Unternehmerverein und Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) heute Vormittag den nunmehr zwölften Herbst- und Bauernmarkt in Arnstadt. Vier Wochen nach dem Stadtfest herrscht wieder ordentlich Trubel in der Innenstadt. Regionale Händler, Imbissstände, Walking Acts, Livemusik und ein Festzelt auf dem Markt bieten allerhand Kurzweil. Große Landmaschinen und allerhand Strohballen sorgen für ein herbstliches Flair in der Stadtkulisse.

Am Sonntag, 1. Oktober, wird die vom Unternehmerverein ehrenamtlich organisierte Veranstaltung fortgesetzt. Die Aktion „Heimat shoppen“ findet ebenfalls am Sonntag mit einem verkaufsoffenen Sonntag eine Fortführung. Knapp 40 Läden, Reisebüros und Gastronomiebetriebe werden sich beteiligen.

„Es gibt viele tolle Stände und viele Geschäfte zu entdecken. Stärken Sie unsere Heimat“, gab Marcus Scherf vom Unternehmerverein bei der feierlichen Eröffnung auf dem Marktplatz den Zuhörern mit auf den Weg.