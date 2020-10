Herbstferien mit Drachen, Rittern und dicken Kürbissen

Der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit, die Volkshochschule und die Kreissportjugend Ilm-Kreis organisieren für Kinder zwei erlebnisreiche Herbstferienwochen.

In der ersten Woche wird der rote Faden rund um die Themen wie Drachen, Ritter und auch die wichtigen Frauen dazu gezogen. Dazu wir die Holzwerkstatt geöffnet, wer möchte baut sich seinen Drachen selbst. Kreativ werden die Kinder die ganze Woche von der Künstlerin Susanne Beyer unterstützt. Gleichzeitig wird es auch eine Lese- und Schreibwerkstatt geben. Dort geht es besonders um Geschichten und Mythen der Drachen und sicher auch Prinzessinnen. Höhepunkte werden sicher die Geocaching-Schatzsuche und ein Drachen- und Ritterfest sein. In der zweiten Woche geht es um den Kürbis, vom Anbau, gesunde schmackhafte Gerichte, Schnitzen bis hin zur Halloweenparty. Buchautor Michael Kirchschlager wird höchstpersönlich als Ritter erscheinen und die Kinder Geschichten interaktiv erleben lassen. In beiden Wochen wird Mittagessen angeboten. Das Programm findet meist im Ilmenauer Jugendtreff Oase, Heinrich-Hertz-Str. 103, statt und geht von 9 bis 15 Uhr. Ab 7.30 ist täglich geöffnet.

Weitere Informationen und Anmeldungen über www.vss-ilmenau .de und per Mail an oase@vss-ilmenau.de.