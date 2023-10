Herbstferienangebote im Ilm-Kreis: Bowling, Kino und Lasertag

Ilm-Kreis. Das sind die Freizeitangebote der Jugendclubs des Ilm-Kreises in der zweiten Woche der Herbstferien vom 9. bis 13. Oktober:

Auch in der zweiten Woche der Herbstferien vom 9. bis 13. Oktober gibt es in den Jugendclubs des Ilm-Kreises zahlreiche interessante Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.

Das städtische Jugendhaus Schatoh, Krankenhausstraße 8, in Ilmenau lädt zum Beispiel am kommenden Montag zum Kinotag ein. Die Kosten betragen drei Euro. Am Dienstag steht ein Besuch des Meeresaquariums in Zella-Mehlis auf dem Programm (Kosten: vier Euro), bevor es am Freitag auf eine Zeitreise ins Planetarium in Jena geht (Kosten: fünf Euro). Mehr Informationen im Jugendhaus und Anmeldung per E-Mail an: schatoh@gmx.de oder unter Telefon: 03677/60 03 51.

Mit dem offenen Kinder. und Jugendtreff „Lawi“ in der Langewiesener Straße 11 in Ilmenau geht es am Montag in den Trampolinpark „My Jump“ in Erfurt (Kosten: zwölf Euro). Am Dienstag wird Bowling gespielt (Kosten: fünf Euro), am Mittwoch gruselige Dekoration für Halloween gebastelt und am Donnerstag Lasertag in Suhl gespielt (Kosten dafür zehn Euro). Den Abschluss der zweiten Ferienwoche bildet das Kochstudio am Freitag Die Kosten dafür betragen einen Euro. Mehr Informationen und Anmeldung sind möglich unter Telefon: 03677/20 02 01.