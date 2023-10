Ilm-Kreis. Der Thüringerwald-Verein Ilmenau veranstaltet am 22. Oktober eine Herbstwanderung zur Alteburg bei Arnstadt.

Zu einer Wanderung bei Arnstadt lädt der Thüringerwald-Verein am Sonntag, 22. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Ilmenauer Hauptbahnhof. Von dort aus fahre man mit der Südthüringen-Bahn nach Arnstadt. Teilnehmer können auch unterwegs zusteigen. Der finale Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Arnstädter Südbahnhof. Die Wanderung beginnt mit dem Aufstieg zur Alteburg. Danach führt die Tour auf einem rund fünf Kilometer langen Rundweg über die Aussichtspunkte Königstuhl, Kreuzchen und Schneckchen zurück nach Arnstadt. Das sind etwa zehn Kilometer. Am Ende ist eine Einkehr geplant.

Mehr Infos gibt es bei WanderleiterinHeide Hermann unter Telefon: 03677/88 38 31