Sicherheit geht vor. Die Polizei in Arnstadt evakuierte Teile der Richard-Wagner-Straße. (Symbolbild)

Herrenloser Koffer löst Evakuierung einer Schule in Arnstadt aus

Arnstadt. Am Montagmorgen wurde vorsorglich ein Teil der Richard-Wagner-Straße in Arnstadt evakuiert. Darunter mehrere Wohnhäuser und eine Schule.

Ein herrenloser Koffer befand sich am Montagmorgen im Bereich des Hoftores einer Schule in der Richard-Wagner-Straße in Arnstadt. Die Polizei sperrte daraufhin vorsorglich Teile der Straße ab und evakuierte das Schulgebäude, sowie die angrenzenden Wohnhäuser.

Anschließend wurde der Koffer durch die Beamten geöffnet. Laut Polizei befanden sich im Koffer ausschließlich alte Kleidungsstücke, sodass keine Gefahr für die Bevölkerung ausging. Die Absperrmaßnahmen wurden beendet und der Schulbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Die Polizei in Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonummer: 03677/601124 (Bezugsnummer: 23114546).

