Herrnhuter Stern gestohlen

Arnstadt. Diebe schrecken derzeit in Arnstadt auch vor Adventsschmuck nicht zurück.

Die Vorfreude auf Weihnachten in der Adventszeit wurde einer Familie jetzt durch einen dreisten Diebstahl eines großen und schönen „Herrnhuter Stern“ aus dem Hauseingang eines Hauses in der Bahnhofstraße gründlich vermasselt, teilte ein Bekannter der Familie mit. Weiterhin fehlte eine Bockleiter und eine lange Leiter, die man später an der Mauer zum Schlossgarten fand. Der Stern passt wegen seiner Größe nicht in einen normalen Pkw. Der Diebstahl fand in der Nacht des 2. Dezember zwischen 0.30 und 7 Uhr statt. Der „Herrnhuter Stern“ soll symbolisch an den Stern von Bethlehem erinnern. Der Diebstahl wurde bei der Polizei angezeigt, Zeugen können sich dort melden.