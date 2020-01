Hetz mich nicht!

Dieser Tage auf dem Weg zur Arbeit: Hetz mich nicht! steht auf der Rückscheibe des Autos vor mir. Als ich es lesen kann, gehe ich vom Gas, lasse den Abstand größer werden. Er oder sie – genau ist das nicht zu erkennen – hat ja recht. Stress im Straßenverkehr tut nicht gut, das sollte einer der guten Vorsätze im Neuen Jahr sein.

Wenige Stunden später hätte ich mir so einen Spruch auf meiner Autoscheibe gewünscht. Da klebte nämlich ein Pkw im Jonastal an meinem Heck. Und das bei Raureif auf der Fahrbahn und leichtem Frost. Wenn ich da bremsen muss, knallt der mir drauf, so meine Befürchtung. Im Jonastal gibt es reichlich Kurven und Getier, weshalb das passieren könnte.

Gehetzt wirkten auch etliche Autofahrer auf den Autobahnen 71und 73, als wir am Sonntag Freunde in Coburg besuchten. In der Suhler Ecke hatte es etwas Schnee gegeben und das Thermometer bewegte sich um den Gefrierpunkt. Wer da mit geschätzt Tempo 180 über die Straßen brettert und alle anderen Autos einnebelt, ist wirklich lebensmüde und bringt andere in Gefahr.

Dass es Sonntagabend einen triftigen Grund für diese Eile gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Den Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ nehmen einige auch im neuen Jahr sehr wörtlich und pfeifen auf Debatten über Klimaschutz und Tempolimit. Schade.