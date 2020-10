Die Wälder rund um die Talsperre Heyda scheinen zu glühen. Warm scheint die Morgensonne auf das herbstlich gefärbte Laub.

Ein paar Camper stehen auf dem Parkplatz. Noch schlafen sie, nur gestört durch das leise Stimmengemurmel, das von Anglern und Geocachern ausgeht. Mehr als 80 von ihnen sind am Samstagmorgen gekommen zum alljährlichen Herbstarbeitseinsatz. „So viele waren wir noch nie“, freut sich Mike Bauch von der Fischereiaufsicht.

Maik Langner und Alexandra Walger sind passionierte Geocacher. Sie sind oft rund um Heyda unterwegs und ärgern sich immer über Müll. Foto: Britt Mandler

Größere Einsätze sind immer mal wieder nötig, erinnert er etwa an das große Karpfensterben vor einigen Jahren, als 67 Tonnen tote Fische entsorgt werden müssten.

Auch in diesem Jahr lagen hier und da tote Spiegelkarpfen im Uferbereich. „Das waren aber ganz normale Verluste. Die Tiere sind 35 Jahre alt“, erklärt der Fachmann, der beim Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaften angestellt ist, der sich unter anderem um den Fischbesatz in Heyda kümmert.

Der Herbsteinsatz diente vor allem dazu, unschöne Hinterlassenschaften aus den Sommermonaten zu entfernen. Da aufgrund der Pandemie viele Urlaubsreisen flach fielen, erlebte der Stausee einen Besucheransturm. Dank neuer Markierungen ist das Parkchaos inzwischen im Griff.

Thomas Könitzer und René Schultz beteiligten sich mit dem Fishing Team Ilmenau am Herbsteinsatz an der Talsperre Heyda. Foto: Britt Mandler

Ärgerlich sei aber, dass viele Leute ihren Müll einfach liegenlassen, so die Angler und Geocacher, die diesem nun zu Leibe rückten. Zigarettenstummel, Papierreste, Kronkorken füllten schnell die Müllsäcke. Gefunden wurde aber auch ein Gasherd, was für ungläubiges Köpfeschütteln sorgte. Denn der wurde über eine weite Strecke geschleppt.

In den nächsten Wochen folgen seitens der Angler noch weitere, kleinere Arbeitseinsätze. Sie setzen neue Fische ein. Zander und Schleie etwa. Nur der Hecht findet sich unter den Nachzuchten nicht. „In großen Gewässern setzt sich eine dominante Art durch. Hier in Heyda soll es der Zander werden“, erklärt Mike Bauch.

Was ihn freut: In der Coronazeit waren viele der Angler häufiger als sonst an den Gewässern. „Nicht nur zum Angeln. Auch die Lust, in der Freizeit mit anzupacken, ist spürbar gestiegen“, weiß der Fischereiaufseher. So erklärt er sich auch die deutlich gestiegene Zahl der Teilnehmer beim Arbeitseinsatz.