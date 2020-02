Hilfe für den alten Wehrturm in Sicht

Risse ziehen sich durchs Mauerwerk, Fensterläden sind kaputt, die Türen verrammelt. Der alte Wehrturm am Arnstädter Schlossgarten steht etwas traurig in der winterlichen Sonne.

Was wird aus dem Gebäude, fragte unlängst Kris Teller, ein Leser dieser Zeitung. Er hatte mit Neugier die Veränderungen am Postamt in der Ritterstraße beobachtet, wo Wohnungen entstanden sind. Dabei seien ihm auch der alte Wehrturm und die damit verbundenen Sicherungsmaßnahmen ins Auge gefallen. Wann denn die Restaurierung diese Denkmals angedacht sei und welche Mittel dafür fehlten, so seine Frage, die wir an die Arnstädter Stadtverwaltung weitergaben.

Von dort kamen jetzt gute Nachrichten. Noch in diesem Jahr solle eine Sicherung des Mauerwerks und der Gründung des Turmes erfolgen, „die eine statisch stabile Situation zum Ergebnis haben wird“, schreibt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Damit sei der Erhalt des Bauwerkes im Ensemble der Stadtmauer gewährleistet.

Die Stadt ist Eigentümerin des denkmalgeschützten Turmes. Bislang wurden an dem Objekt umfangreiche bauhistorische und bautechnische Untersuchungen durchgeführt und aktuell einige Notsicherungen umgesetzt, die sich an der Südseite im Posthof in der Ritterstraße konzentrieren. Eine vollständige Sanierung des Wehrturmes wurde im vergangenen Jahr mit insgesamt rund 320.000 Euro kalkuliert. Das sei auf Grund der aktuellen Haushaltslage der Stadt kurzfristig nicht realisierbar, so Spilling weiter.

Der Wehrturm im Schlossgarten in Arnstadt ist Teil der Blauen Route – eine Stadtführung auf eigene Faust. Foto: Hans-Peter Stadermann

Die Mittel für die Sicherung des Turmes – etwa 150.000 Euro – werden komplett aus der Städtebauförderung getragen, sagt Karola Hentschel vom Büro für Stadtentwicklung in Arnstadt. Die Planung sei inzwischen so weit, dass im Februar der Förderantrag gestellt werden könne. Nach den Arbeiten werde man ein statisch gesichertes, aber kein saniertes Gebäude haben. Dafür müsse man auch Näheres zur künftigen Nutzung der drei kleinen Räume wissen.

Die Stadt sucht einen Interessenten für das Objekt. Die Lage im Schlossgarten ist schön, denkbar wäre eine zeitweilige Öffnung durch einen Verein. Dafür müsste man den Zugang vom Schlossgarten wieder öffnen, da über den Posthof nur ein Not-Wegerecht besteht, erklärt Karola Hentschel.

Sponsoren könnten Sanierung beschleunigen

Die vollständige Sanierung, die nach Schätzungen weitere 170.00 Euro kosten würde, wäre in Kürze nur durchführbar, wenn externe Mittel, beispielsweise aus Sponsoring, als Ersatz des 20-prozentigen städtischen Eigenanteils bereitgestellt würden, heißt es von Seiten der Stadt. Natürlich müsste auch die Städtebauförderung weiterhin Mittel beisteuern.

Eigentlich eine lösbare Aufgabe. Arnstadt ist gut im Spendensammeln, erinnert sei hier an das Glockenspiel auf dem Ried, die Figuren am Rathaus oder die neuen Glocken der Liebfrauenkirche.

Der alte Wehrturm gehört zur Blauen Route, wie sich eine Stadtführung auf eigene Faust nennt, die von Studenten der Technischen Universität Ilmenau in gemeinsamer Arbeit mit dem Altstadtkreis gestaltet wurde. In diesem Jahr wird der Verein neue Faltblätter zur Route drucken lassen, weil sie inzwischen vergriffen sind, wie Vereinsvorsitzender Dietmar Winkelmann erklärt. Wie man dem Wehrturm noch helfen kann, will er im Vorstand beraten. Auch Andreas Adolf, Chef des Neideckvereins, kann sich Unterstützung vorstellen. Momentan liege bei ihnen der Fokus aber auf dem Erhalt der Modelle auf dem Neideckgelände.

Christopher David wohnt im Posthof, er hat den alten Wehrturm täglich vor Augen und findet, dass er eine Chance verdient. Und eine Spendensumme von 34.000 Euro findet er durchaus machbar. Wenn jeder Arnstädter einen Euro gibt, sagt er, wäre man dem Ziel ein ganzes Stück näher. Er würde sich gern beteiligen. Fehlt noch der Verein, der sich den Hut dafür aufsetzt.